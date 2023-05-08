Кривбас прийме Динамо: розклад матчів УПЛ на 8 травня

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 8 травня, відбудеться п'ять матчів 25-го туру української Прем’єр-Ліги.
Кривбас вдома зустрінеться з Динамо, Зоря прийме Металіст 1925, Верес зіграє з Колосом, Минай прийме Ворсклу, Інгулець у Львові зіграє з Рухом.
Розклад матчів 25-го туру УПЛ на 8 травня:
- 13:00 Кривбас - Динамо Київ
- 14:00 Минай - Ворскла
- 15:00 Верес - Колос
- 15:00 Рух - Інгулець
- 17:00 Зоря - Металіст 1925
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