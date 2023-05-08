Кривбас прийме Динамо: розклад матчів УПЛ на 8 травня

Розклад матчів УПЛ на 8 травня

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 8 травня, відбудеться п'ять матчів 25-го туру української Прем’єр-Ліги.

Кривбас вдома зустрінеться з Динамо, Зоря прийме Металіст 1925, Верес зіграє з Колосом, Минай прийме Ворсклу, Інгулець у Львові зіграє з Рухом.

Розклад матчів 25-го туру УПЛ на 8 травня:

13:00 Кривбас - Динамо Київ

14:00 Минай - Ворскла

15:00 Верес - Колос

15:00 Рух - Інгулець

17:00 Зоря - Металіст 1925

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