Світоліна зіграє з Цуренко на старті турніру WTA 1000 у Римі

Джерело - btu.org.ua.
Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі відкритого чемпіонату Італії.
Ангеліна Калініна (34) зіграє проти єгиптянки Маяр Шериф (59).
Марті Костюк (36) протистоятиме переможниця пари Камілла Розателло (259) - Клер Лю (55).
Еліна Світоліна (1088) та Леся Цуренко (77) зійдуться в очній зустрічі. Востаннє вони грали між собою у 2017 році в другому колі турніру в Цинциннаті. Тоді Світоліна перемогла у двох сетах (6:1, 6:4).
Також в основну сітку може потрапити Даяна Ястремська (149 WTA), якщо подолає кваліфікацію. У першому матчі відбору вона зіграє французькою тенісисткою Леолією Жанжан (137 ).
Раніше Світоліна з боями поступилась Стівенс у півфіналі турніру WTA 125 у Франції.