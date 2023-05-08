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Світоліна зіграє з Цуренко на старті турніру WTA 1000 у Римі

Світоліна та Цуренко зіграють між собою в першому колі турніру WTA 1000 в Римі
Сьогодні 09:10 88 0
Світоліна зіграє з Цуренко на старті турніру WTA 1000 у Римі
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна, #Леся Цуренко

Джерело - btu.org.ua.

Українські тенісистки дізналися своїх суперниць у першому колі відкритого чемпіонату Італії.

Ангеліна Калініна (34) зіграє проти єгиптянки Маяр Шериф (59).

Марті Костюк (36) протистоятиме переможниця пари Камілла Розателло (259) - Клер Лю (55).

Еліна Світоліна (1088) та Леся Цуренко (77) зійдуться в очній зустрічі. Востаннє вони грали між собою у 2017 році в другому колі турніру в Цинциннаті. Тоді Світоліна перемогла у двох сетах (6:1, 6:4).

Також в основну сітку може потрапити Даяна Ястремська (149 WTA), якщо подолає кваліфікацію. У першому матчі відбору вона зіграє французькою тенісисткою Леолією Жанжан (137 ).

Раніше Світоліна з боями поступилась Стівенс у півфіналі турніру WTA 125 у Франції.

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