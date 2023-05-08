Осімхен став найрезультативнішим африканцем в історії Серії А

Джерело - ESPNFC.
Наполі вдома переміг Фіорентину у 34 турі Серії А.
Єдиний гол у грі забив Віктор Осімхен - на 74-й хвилині він реалізував пенальті.
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Завдяки цьому голу Осімхен вийшов на чисте перше місце в списку африканських бомбардирів Серії А. Наразі в активі форварда Наполі 47 м’ячів у чемпіонаті Італії, він обійшов Джорджа Веа, в якого тепер на один менше.
Раніше Баварія відмовилася від трансферу Осімхена.
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