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Осімхен став найрезультативнішим африканцем в історії Серії А

Нападник забив 47 гол у Серії А
Сьогодні 10:12 262 0
Осімхен став найрезультативнішим африканцем в історії Серії А
Фото - gettyimages
#Наполі, #Осімхен, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - ESPNFC.

Наполі вдома переміг Фіорентину у 34 турі Серії А.

Єдиний гол у грі забив Віктор Осімхен - на 74-й хвилині він реалізував пенальті. 

Актуально: Наполі - Фіорентина 1:0: огляд матчу 

Завдяки цьому голу Осімхен вийшов на чисте перше місце в списку африканських бомбардирів Серії А. Наразі в активі форварда Наполі 47 м’ячів у чемпіонаті Італії, він обійшов Джорджа Веа, в якого тепер на один менше.

Раніше Баварія відмовилася від трансферу Осімхена.

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