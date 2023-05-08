Обамеянг хоче повернутися у Барселону

П'єр-Емерік Обамеянг може повернутися у Барселону

Джерело - FabrizioRomano.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг підтвердив бажання повернутися у Барселону.

Про це розповів сам футболіст.

"Я б хотів повернутися у Барселону, але побачимо", - сказав габонець.

При цьому інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що 33-річний футболіст точно покине команду влітку. Барса готова його підписати, але рішення залежатиме від ситуації з фінансовим фейр-плеєм – ймовірним є лише безплатний трансфер та зниження зарплати.

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