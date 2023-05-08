Обамеянг хоче повернутися у Барселону

Джерело - FabrizioRomano.
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг підтвердив бажання повернутися у Барселону.
Про це розповів сам футболіст.
"Я б хотів повернутися у Барселону, але побачимо", - сказав габонець.
При цьому інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що 33-річний футболіст точно покине команду влітку. Барса готова його підписати, але рішення залежатиме від ситуації з фінансовим фейр-плеєм – ймовірним є лише безплатний трансфер та зниження зарплати.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!