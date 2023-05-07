Барселона може продати Торреса в літнє трансферне вікно

Іспанець не хоче покидати клуб

Барселона має намір продати вінгера Феррана Торреса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Клуб має намір розпочати роботу над трансфером 23-річного футболіста після перемоги у Ла-Лізі, однак сам він не хоче покидати команду.

Зазначається, що у ситуацію може втрутитися головний тренер Хаві - каталонці наполягатимуть на оренді з правом викупу.

Раніше агент вінгера Барселони Рафіньї Діаса отримав офіційні пропозиції від трьох англійських клубів

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!