Барселона може продати Торреса в літнє трансферне вікно

Джерело - Sport.es.
Барселона має намір продати вінгера Феррана Торреса в літнє трансферне вікно.
Про це повідомляє Sport.es.
Клуб має намір розпочати роботу над трансфером 23-річного футболіста після перемоги у Ла-Лізі, однак сам він не хоче покидати команду.
Зазначається, що у ситуацію може втрутитися головний тренер Хаві - каталонці наполягатимуть на оренді з правом викупу.
Раніше агент вінгера Барселони Рафіньї Діаса отримав офіційні пропозиції від трьох англійських клубів
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!