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Барселона може продати Торреса в літнє трансферне вікно

Іспанець не хоче покидати клуб
Вчора 22:42 211 0
Барселона може продати Торреса в літнє трансферне вікно
#Барселона, #Ферран Торрес

Джерело - Sport.es.

Барселона має намір продати вінгера Феррана Торреса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Sport.es.

Клуб має намір розпочати роботу над трансфером 23-річного футболіста після перемоги у Ла-Лізі, однак сам він не хоче покидати команду.

Зазначається, що у ситуацію може втрутитися головний тренер Хаві - каталонці наполягатимуть на оренді з правом викупу.

Раніше агент вінгера Барселони Рафіньї Діаса отримав офіційні пропозиції від трьох англійських клубів

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