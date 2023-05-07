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Ротань: Мабуть, усі вже насміхаються з наших нічиїх

Наставник Олександрії прокоментував нічию з Шахтарем
Сьогодні 19:21 159 0
Ротань: Мабуть, усі вже насміхаються з наших нічиїх
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Олександрія має показувати високий рівень гри, щоб бути лідером українського чемпіонату.

Про це заявив головний тренер команди Руслан Ротань після нічиї з Шахтарем (1:1).

"Маємо результат. Мабуть, усі вже звикли і насміхаються з наших нічиїх. Але нічиї з командами європейського класу дають хлопцям наснагу і показують, на що слід рівнятися. Якщо ми хочемо грати в гарний футбол і бути серед лідерів українського чемпіонату, треба грати з таким бажанням, віддачею і структурою.

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Зараз ми повинні дивитися на наступний матч, бо вже за чотири дні на нас очікує зустріч в Ужгороді з Дніпром-1. Задача номер один - відновитися і показати красиву гру, результат, самовіддачу - таку, якою вона була сьогодні. Хлопцям тільки компліменти", – сказав Ротань.

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