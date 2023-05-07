Металіст здолав Львів у 25 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі забив Прядун

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру української Прем’єр-Ліги харківський Металіст святкував перемогу над Львовом.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь харківської команди. Єдиний гол у матчі забив Прядун. Наприкінці матчу Прядун міг оформити дубль, але не реалізував вихід один на один з голкіпером львівської команди.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 7 травня

Металіст - Львів 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 79 Прядун

Металіст: Данило Єрмолов, Олександр Мізюк, Паті Алондо (Владислав Наумець 64), Андрій Ралюченко, Сергій Панасенко (Максим Багачанський 46), Максим Прядун, Єгор Картушов, Єгор Демченко (Мішелс Самуел 89), Богдан Порох, Роберто Коррал, Юрій Романюк (Алекс Чідомере 75)

ФК Львів: Олександр Рибка, Ахмед Алібеков, Івіян Свржняк (Олександр Беляєв 46), Владислав Бугай, Денис Кузик, Роман Никитюк, Сергій Сімінін (Артур Ременяк 85), Артем Мильченко (Артем Вовкун 61), Максим Сасовський, Максим Грисьо (Ярослав Богунов 68), Олексій Дитятьєв

Попередження: Сергій Панасенко 24, Богдан Порох 45+1, Алекс Чідомере 81 - Ахмед Алібеков 10, Олексій Дитятьєв 38