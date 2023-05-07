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Олександрія - Шахтар: стали відомі стартові склади команд

Сьогодні 13:57 290 0
Олександрія - Шахтар: стали відомі стартові склади команд
#Олександрія, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Тренерські штаби Олександрії та Шахтаря визначилися зі стартовими складами на матчі 25-го туру УПЛ.

Матч розпочнеться о 15:00.

Стартові склади команд.

Олександрія: Шевченко М., Бабогло, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Логінов, Скорко, Копина, Рибалка, Михайленко, Мустафаєв

Запасні: Горох, Чубатий, Ващенко, Шостак, Кулаков, Гарькавенко, Волошин, Радченко, Гунічев, Матюшенко, Єрмаков

Актуально: Олександрія - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ

Шахтар: Трубін, Траоре, Бондар, Степаненко, Судаков, Швед, Джурасек, Бондаренко, Матвієнко, Конопля, Ракіцький

Запасні: Шевченко О., Пятов, Тотовицький, Зубков, Гочолеішвілі, Сікан, Михайліченко, Криськів, Келсі, Топалов, Очеретько, Назарина

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