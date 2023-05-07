Соса став гравцем команди із Кривого Рогу

Джерело - ФК Кривбас.

Нападник збірної Нігеру Даніель Соса став гравцем Кривбаса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний форвард вже прибув до Кривого Рогу, здолавши всі бюрократичні труднощі. Раніше повідомлялось, що гравець перебував у Туреччині і отримував українську візу.

Соса з 2021 року виступав у білорусі за Іслоч, але в лютому 2023 року залишив команду. Загалом форвард провів 45 матчів за білоруську команду, забив 17 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

З жовтня 2021 року Соса викликається до збірної Нігеру. На рахунку 24-річного форварда три голи та шість асистів у 12 матчах за національну команду.