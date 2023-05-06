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Челсі з Мудриком переграв Борнмут Забарного: результати 35 туру АПЛ

Результати 35 туру АПЛ
Сьогодні 18:54 199 0
Челсі з Мудриком переграв Борнмут Забарного: результати 35 туру АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 35-го туру АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ
35 тур, 6 травня

Борнмут - Челсі 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Галлагер, 1:1 - 21 Вінья, 1:2 - 82 Бадьяшиль, 1:3 - 87 Фелікс

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та був замінений на 63-й хвилині гри. Водночас Ілля Забарний гру провів на лаві запасних.

Вулвергемптон - Астон Вілла 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 9 Тоті

Манчестер Сіті - Лідс 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Гюндоган, 2:0 - 27 Гюндоган, 2:1 - 85 Родріго

Тоттенгем - Крістал Пелес 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+1 Кейн

Сьогодні, 06 травня, відбудеться ще один матч в АПЛ:

19:30 Ліверпуль - Брентфорд

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