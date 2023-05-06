Ворскла розірвала контракти з гравцями, які виступали в росії

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком

Джерело - Чемпіон.

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в росії та окупованому криму після початку російсько-української війни.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, сталася зустріч між керівництвом Ворскли та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво Ворскли пішло назустріч", - сказав Співаковський.

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