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Ворскла розірвала контракти з гравцями, які виступали в росії

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком
Сьогодні 12:22 186 0
Ворскла розірвала контракти з гравцями, які виступали в росії
#Ворскла

Джерело - Чемпіон.

Ворскла припинила співпрацю з Андрієм Кравчуком та Іваном Пономаренком, які грали в росії та окупованому криму після початку російсько-української війни.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, сталася зустріч між керівництвом Ворскли та представниками ультрас, конкретного фанатського угруповання, яке нас зараз з вами захищає. Ультрас Ворскли вимагали, щоб з команди пішли Кравчук та Пономаренко. Керівництво Ворскли пішло назустріч", - сказав Співаковський.

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