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Нагельсманн зацікавлений у роботі в Тоттенгемі

"Шпори" та німець ведуть переговори
Сьогодні 10:54 263 0
Нагельсманн зацікавлений у роботі в Тоттенгемі

Джерело - Sky Sports.

Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн перебуває на стадії переговорів з Тоттенгемом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Особисто президент "шпор" Деніел Леві хоче запросити 35-річного німецького фахівця у свій клуб. Сам тренер також зацікавлений у роботі в Тоттенгемі, адже вбачає у проєкті великий потенціал.

Перед початком співпраці Юліан хоче розуміти, скільки повноважень отримає в сфері трансферної політики клубу.

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