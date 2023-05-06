Нагельсманн зацікавлений у роботі в Тоттенгемі

Джерело - Sky Sports.
Колишній головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн перебуває на стадії переговорів з Тоттенгемом.
Про це повідомляє Sky Sports.
Особисто президент "шпор" Деніел Леві хоче запросити 35-річного німецького фахівця у свій клуб. Сам тренер також зацікавлений у роботі в Тоттенгемі, адже вбачає у проєкті великий потенціал.
Перед початком співпраці Юліан хоче розуміти, скільки повноважень отримає в сфері трансферної політики клубу.
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