Челсі вдруге може орендувати Фелікса

Жуан Фелікс може залишитися у Челсі на наступний сезон

Челсі розглядає варіант ще однієї оренди Жуана Фелікса.

Про це повідомляє Goal.com.

"Сині" не збираються платити "матрасникам" 100 млн євро, що запитуються.

При цьому в клубі дуже хочуть, щоби Фелікс залишився і спробують провернути ще одну оренду.

Наголошується, що Челсі не єдиний варіант для продовження кар'єри португальця. Ним також цікавляться у ПСЖ, який залишить Ліонель Мессі і швидше за все піде Неймар.

Португалець провів за "синіх" 16 матчів та забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного гравця 50 млн євро.

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