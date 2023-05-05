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Челсі вдруге може орендувати Фелікса

Жуан Фелікс може залишитися у Челсі на наступний сезон
Сьогодні 21:55 199 0
Челсі вдруге може орендувати Фелікса
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Атлетіко Мадрид, #Футбольні трансфери, #Челсі, #Жуан Фелікс

Джерело - ua-football.com.

Челсі розглядає варіант ще однієї оренди Жуана Фелікса.

Про це повідомляє Goal.com.

"Сині" не збираються платити "матрасникам" 100 млн євро, що запитуються.

При цьому в клубі дуже хочуть, щоби Фелікс залишився і спробують провернути ще одну оренду.

Наголошується, що Челсі не єдиний варіант для продовження кар'єри португальця. Ним також цікавляться у ПСЖ, який залишить Ліонель Мессі і швидше за все піде Неймар.

Португалець провів за "синіх" 16 матчів та забив 2 голи. Портал Transfermarkt оцінює 23-річного гравця 50 млн євро.

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