Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Вчора 17:39 1401
Світоліна вийшла у півфінал турніру WTA 125 у Франції
Сьогодні 20:26 390 1
Ястремська пробилась у півфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Сьогодні 18:14 423
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань
Сьогодні 16:01 4092
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Сьогодні 15:27 1648
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації
Сьогодні 14:01 2122
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:20 35992
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1536
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:49 9144
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:43 9470
Прямі трансляції

Ексзахисник збірної Італії отримав п'ять років в'язниці за організацію договірного матчу

Гравця визнали винним в організації договірного матчу
Сьогодні 21:42 163 0
Ексзахисник збірної Італії отримав п'ять років в'язниці за організацію договірного матчу

Джерело - suspilne.media.

Колишній захисник збірної Італії Армандо Іццо отримав п'ять років в'язниці за організацію договірного матчу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

31-річний Армандо Іццо був підозрюваним у справі про поєдинок з фіксованим результатом, яку розслідувала прокуратура Неаполя. Увагу останньої привернула гра дев'ятирічної давності між клубами Cерії B – Моденою та Авелліно.

У складі Авеліно Армандо Іццо виступав у період з 2012-го по 2014 рік. Прокуратура звинувачувала захисника у змові з двома партнерами по команді, які вплинули на результат матчу Модена - Авелліно у сезоні 2013/14, який завершився з рахунком 1:0.

В організації договірного матчу також взяв участь брат Армандо – його засудили до півтора року за ґратами. Прокуратура Неаполя звинуватила брата гравця в тому, що він входить до одного з мафіозних кланів Неаполя, який зробив ставку у розмірі 400 тисяч євро на гол Модени та отримав прибуток у 60 тисяч євро.

Сам захисник відкидає будь-які звинувачення та готується до апеляції.

"Дуже розчарований. Мене виправдали за звинуваченнями про матч 25 травня 2014 року, але засудили за гру 17 травня, у якій я навіть не грав. Прочитаю аргументацію [судді] зі своїми адвокатами, і ми подамо апеляцію", – заявив гравець після отримання вироку.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації Гол українця визнали найкращим у США - з'явилось відео яскравої комбінації 2122
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 35992
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 9470
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань 4092
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає 11693
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України 9144
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14057
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16396 6
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43137
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 12241
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 69031
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207202