Ексзахисник збірної Італії отримав п'ять років в'язниці за організацію договірного матчу

Гравця визнали винним в організації договірного матчу

Колишній захисник збірної Італії Армандо Іццо отримав п'ять років в'язниці за організацію договірного матчу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

31-річний Армандо Іццо був підозрюваним у справі про поєдинок з фіксованим результатом, яку розслідувала прокуратура Неаполя. Увагу останньої привернула гра дев'ятирічної давності між клубами Cерії B – Моденою та Авелліно.

У складі Авеліно Армандо Іццо виступав у період з 2012-го по 2014 рік. Прокуратура звинувачувала захисника у змові з двома партнерами по команді, які вплинули на результат матчу Модена - Авелліно у сезоні 2013/14, який завершився з рахунком 1:0.

В організації договірного матчу також взяв участь брат Армандо – його засудили до півтора року за ґратами. Прокуратура Неаполя звинуватила брата гравця в тому, що він входить до одного з мафіозних кланів Неаполя, який зробив ставку у розмірі 400 тисяч євро на гол Модени та отримав прибуток у 60 тисяч євро.

Сам захисник відкидає будь-які звинувачення та готується до апеляції.

"Дуже розчарований. Мене виправдали за звинуваченнями про матч 25 травня 2014 року, але засудили за гру 17 травня, у якій я навіть не грав. Прочитаю аргументацію [судді] зі своїми адвокатами, і ми подамо апеляцію", – заявив гравець після отримання вироку.

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