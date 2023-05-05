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Президент Айнтрахта покине клуб після 23 років керування

Сьогодні 12:57 208 0
Президент Айнтрахта покине клуб після 23 років керування
#Айнтрахт Франкфурт

Джерело - офіційний сайт Айнтрахта.

Президент Айнтрахта Петер Фішер залишить свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб оголосив, що після 23 років перебування на цій посаді тепер Фішер буде почесним президентом.

За час керування клубом Фішер команда здобула Кубок Німеччини, виграла Лігу Європи, дебютувала в Лізі чемпіонів. Цьогоріч Айнтрахт може виграти ще один Кубок країни, якщо переможе РБ Лейпциг у фіналі.

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Фішер запропонував виконкому клубу призначити 52-річного Матіаса Бека новим президентом Айнтрахта. Рішення про нового очільника клубу ухвалять на початку 2024 року, до того Фішер виконуватиме свої обов’язки.

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