Брайтон - єдина команда в сезоні, яка перемогла МЮ вдома та на виїзді

У межах перенесеного 28-го туру АПЛ Брайтон вдома обіграв Манчестер Юнайтед.

Клуб Роберто Де Дзербі став першою командою, яка в поточному сезоні АПЛ обіграла Юнайтед вдома та в гостях.

У 1-му турі АПЛ Брайтон виграв на виїзді з рахунком 2:1.

The 2022/23 season will finish with only one team managing to beat Man Utd both home and away in the Premier League.



