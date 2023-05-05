Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Вчора 17:39 1235
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації
Сьогодні 11:20 34561
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1266
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:49 8376
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:43 9296
Наполі зіграв внічию з Удінезе та достроково виграв Серію А
Вчора 23:42 617
Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Вчора 21:37 652 1
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
Вчора 20:39 550
Шовковський: Динамо не мало права на помилку
Вчора 19:26 612 1
Поворознюк назвав причину перенесення матчу з Шахтарем у Львів
Вчора 19:10 908
Прямі трансляції

Брайтон - єдина команда в сезоні, яка перемогла МЮ вдома та на виїзді

Жодна команда не зможе повторити це досягнення в сезоні 2022/2023
Сьогодні 10:52 397 0
Брайтон - єдина команда в сезоні, яка перемогла МЮ вдома та на виїзді
Фото: AFP
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Манчестер Юнайтед

Джерело - Чемпіон.

У межах перенесеного 28-го туру АПЛ Брайтон вдома обіграв Манчестер Юнайтед.

Клуб Роберто Де Дзербі став першою командою, яка в поточному сезоні АПЛ обіграла Юнайтед вдома та в гостях.

У 1-му турі АПЛ Брайтон виграв на виїзді з рахунком 2:1.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації Батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон про життя свого села в окупації 34561
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2711 3
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 9296
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 17122
Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України Запрошували у Ліверпуль: Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України 8376
Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає 10337
Рекомендуємо
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34280
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207191
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 30136
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6518 2
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1506
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 29547