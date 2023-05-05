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Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги

Результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 08:30 1062 0
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Атлетік, #Бетіс, #Вальядолід, #Еспаньйол, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Мальорка, #Райо Вальєкано, #Севілья, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
33 тур, 4 травня

Жирона - Мальорка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Бернарду, 1:1 - 80 Мурікі, 2:1 - 84 Кастельянос

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.

Севілья - Еспаньйол 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 22 Хіль, 1:1 - 29 Рекік (автогол), 1:2 - 43 Пуадо, 2:2 - 69 Окампос (пен), 3:2 - 88 Гує

Атлетік - Бетіс 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 6 Жозе

Райо Вальєкано - Вальядолід 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Де Томас, 2:0 - 80 Камельйо, 2:1 - 84 Леон

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