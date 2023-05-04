Головне
Динамо переграло Ворсклу у 24 турі УПЛ
Сьогодні 17:39 884
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 22:26 177
Ястремська перемогла росіянку на шляху у чвертьфінал турніру WTA 125 в Іспанії
Сьогодні 21:37 215 1
Шовковський – найкращий тренер 24 туру УПЛ
Сьогодні 20:39 296
Шовковський: Динамо не мало права на помилку
Сьогодні 19:26 383
Поворознюк назвав причину перенесення матчу з Шахтарем у Львів
Сьогодні 19:10 604
Лунін може перейти у Вільярреал
Сьогодні 17:32 566
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Сьогодні 15:51 534
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію
Сьогодні 15:41 14912
Металіст 1925 та Рух зіграли внічию в 24 турі УПЛ
Сьогодні 14:57 284
Прямі трансляції

Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги

Результати 33 туру Ла-Ліги
Сьогодні 22:26 177 0
Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
33 тур, 4 травня

Жирона - Мальорка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Бернарду, 1:1 - 80 Мурікі, 2:1 - 84 Кастельянос

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.

Севілья - Еспаньйол 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 22 Хіль, 1:1 - 29 Рекік (автогол), 1:2 - 43 Пуадо, 2:2 - 69 Окампос (пен), 3:2 - 88 Гує

Сьогодні, 4 травня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

23:00 Атлетік - Бетіс

23:00 Райо Вальєкано - Вальядолід

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ Ворскла - Динамо: де дивитися матч УПЛ 2576 3
Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А 1058
Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію Німці призначили батька керувати колгоспом. Олімпійський чемпіон Рима-1960 Віктор Цибуленко про німецьку окупацію 14912
Лаціо - Сассуоло: де дивитися матч Серії А Лаціо - Сассуоло: де дивитися матч Серії А 903
Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ Манчестер Сіті - Вест Гем: де дивитися матч АПЛ 1070
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 1569
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 17368
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 8854 1
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4007
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15114 3
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 81400 3
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4496