Жирона з Циганковим перемогла Мальорку: результати 33 туру Ла-Ліги

Результати 33 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

33 тур, 4 травня

Жирона - Мальорка 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Бернарду, 1:1 - 80 Мурікі, 2:1 - 84 Кастельянос

Український вінгер Віктор Циганков вийшов у стартовому складі та був замінений на 90-й хвилині гри.

Севілья - Еспаньйол 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 22 Хіль, 1:1 - 29 Рекік (автогол), 1:2 - 43 Пуадо, 2:2 - 69 Окампос (пен), 3:2 - 88 Гує

Сьогодні, 4 травня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

23:00 Атлетік - Бетіс

23:00 Райо Вальєкано - Вальядолід

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!