Уболівальники Наполі придбали 10 тисяч квитків на гостьовий матч з Удінезе

Наполі у 33 турі може достроково виграти Серію А

У 33-му турі Серії А Удінезе прийме Наполі. Якщо неаполітанці переможуть або зіграють унічию - достроково стануть чемпіонами Італії.

Про це повідомляє Football Italia

На матч, який проведуть в Удіне на стадіоні Фріулі, продали всі 25 тисяч квитків. За інформацією Football Italia, 10 тисяч квитків придбали фани Наполі.

Також за грою спостерігатимуть на стадіоні Дієго Армандо Марадона в Неаполі, де встановлять великі екрани - там очікують присутність 50 тисяч фанатів.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не має наміру платити 110 млн за Осімхена.