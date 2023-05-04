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Лунін може перейти у Вільярреал

Українець отримав шанс залишитися в Ла-Лізі Лунін може перейти у Вільярреал
Сьогодні 17:32 361 0
Лунін може перейти у Вільярреал
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Вільярреал, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - football24.uа.

Голкіпер Реала Андрій Луніну влітку він може змінити команду.

Про це повідомляє Todofichajes.

Вільяреал зацікавлений у послугах українського голкіпера. Зі свого боку Лунін підшукує варіант, де продовжити кар'єру. Гравець придивляється до тих клубів, які мають місце у єврокубках. "Жовта субмарина" наразі посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці, яка дає путівку у Лігу Європи.

Нагадаємо, що контракт українського голкіпера з Реалом закінчується влітку наступного року.

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