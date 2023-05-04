Лунін може перейти у Вільярреал

Джерело - football24.uа.
Голкіпер Реала Андрій Луніну влітку він може змінити команду.
Про це повідомляє Todofichajes.
Вільяреал зацікавлений у послугах українського голкіпера. Зі свого боку Лунін підшукує варіант, де продовжити кар'єру. Гравець придивляється до тих клубів, які мають місце у єврокубках. "Жовта субмарина" наразі посідає п'яту сходинку у турнірній таблиці, яка дає путівку у Лігу Європи.
Нагадаємо, що контракт українського голкіпера з Реалом закінчується влітку наступного року.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!