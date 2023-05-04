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Бондаренко - найкращий гравець Шахтаря у квітні

Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні
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Бондаренко - найкращий гравець Шахтаря у квітні
#Шахтар, #Артем Бондаренко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Шахтаря Артема Бондаренка визнано найкращим гравцем "гірників" за підсумками квітня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бондаренко отримав найбільше голосів від уболівальників - 39,5%. Друге місце посів Тарас Степаненко (1 445), третє – Георгій Судаков (1 107).

Бондаренко у квітні забив 4 голи та віддав 2 асисти у 6 матчах.

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