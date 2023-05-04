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Моурінью: Ми грали з найгіршим арбітром, якого я коли-небудь зустрічав

Тренер Роми розкритикував суддю матчу Рома - Монца
Сьогодні 15:54 297 0
Моурінью: Ми грали з найгіршим арбітром, якого я коли-небудь зустрічав
Фото: Getty Images
#Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Жозе Моурінью

Джерело - Get Italian Football News.

Головний тренер Роми Жозе Моурінью розкритикував роботу арбітра після нічиєї його команди в матчі з Монцою (1:1) у 33-му турі Серії А.

Про це повідомляє Get Italian Football News.

"Ми грали з найгіршим арбітром, якого я коли-небудь зустрічав у своїй кар'єрі, я вважаю його поганим. Коли кажуть, що суддя впливає на результат - це не так, але з таким суддею важко грати, бо технічно він жахливий. Він вилучив гравця, який послизнувся через смертельну втому на 96-й хвилині", - cказав Моурінью.

  Актуально: Монца - Рома 1:1: огляд матчу Серії А

Гру обслуговував 38-річний Даніеле Чіффі.

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