Моурінью: Ми грали з найгіршим арбітром, якого я коли-небудь зустрічав

Головний тренер Роми Жозе Моурінью розкритикував роботу арбітра після нічиєї його команди в матчі з Монцою (1:1) у 33-му турі Серії А.

Про це повідомляє Get Italian Football News.

"Ми грали з найгіршим арбітром, якого я коли-небудь зустрічав у своїй кар'єрі, я вважаю його поганим. Коли кажуть, що суддя впливає на результат - це не так, але з таким суддею важко грати, бо технічно він жахливий. Він вилучив гравця, який послизнувся через смертельну втому на 96-й хвилині", - cказав Моурінью.