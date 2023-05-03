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Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А

Результати 33 туру Серії А
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Інтер знищив Верону, Мілан врятувався у грі з Кремонезе: результати 33 туру Серії А
#Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 33-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
33 тур, 3 травня

Аталанта - Спеція 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 18 Г’ясі, 1:1 - 32 де Рон, 2:1 - 48 Дзаппакоста, 3:1 - 54 Муріель, 3:2 - 64 Бурабія

Салернітана - Фіорентина 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 10 Діа, 1:1 - 36 Гонсалес, 2:1 - 59 Діа, 2:2 - 71 Іконе, 3:2 - 81 Діа, 3:3 - 84 Бірагі

Сампдорія - Торіно 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Буонджорно, 0:2 - 90+5 Пеллегріні

Ювентус - Лечче 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 15 Паредес, 1:1 - 36 Сісей, 2:1 - 41 Влахович

Верона - Інтер 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 - 31 Гайч (автогол), 0:2 - 36 Чалханоглу, 0:3 - 37 Джеко, 0:4 - 55 Мартінес, 0:5 - 61 Джеко, 0:6 - 90+2 Мартінес

Лаціо - Сассуоло 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Андерсон, 2:0 - 90+2 Башич

Мілан - Кремонезе 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 77 Окереке, 1:1 - 90+4 Крунич

 Монца - Рома 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 24 Ель-Шаараві, 1:1 - 39 Кальдірола

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