Райт: Мудрик багато чого зробить у руках правильного тренера

Вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе розкрити свої навички в руках правильного тренера.

Про це заявив колишній нападник Арсенала Іан Райт.

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"Світити в нього лазером якось тупо та дріб'язково. Коли ти дивишся на те, як Мудрик отримує м'яч і починає рухатися, то розумієш, що цей хлопець багато чого зробить у руках правильного тренера. Мені дуже шкода бачити, як фанати Арсенала роблять подібні речі. Терпіти таке не можу", - сказав Райт.