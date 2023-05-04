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Райт: Мудрик багато чого зробить у руках правильного тренера

Сьогодні 13:19 249 0
Райт: Мудрик багато чого зробить у руках правильного тренера
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Райт, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Pundit365.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик зможе розкрити свої навички в руках правильного тренера.

Про це заявив колишній нападник Арсенала Іан Райт.

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"Світити в нього лазером якось тупо та дріб'язково. Коли ти дивишся на те, як Мудрик отримує м'яч і починає рухатися, то розумієш, що цей хлопець багато чого зробить у руках правильного тренера. Мені дуже шкода бачити, як фанати Арсенала роблять подібні речі. Терпіти таке не можу", - сказав Райт.

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