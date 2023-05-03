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Шахтар - Минай 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Шахтар - Минай
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Шахтар - Минай 1:0: огляд матчу
#Минай, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Минаєм у межах 24-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
24 тур, 3 травня

Шахтар - Минай 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 12 Траоре

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Ракицький (Михайличенко, 71), Матвієнко, Степаненко, Бондаренко, Судаков (Назарина 90+1), Швед (Гочолеішвілі, 71), Зубков (Тотовицький, 62), Траоре (Келсі, 70)

Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Топалов, Очеретько, Борячук

Минай: Бандура, Дмитрук, Нємчанінов, Мельник, Вітенчук, Кравчук (Байдал, 89), Рогозинський, Петько (Горін, 67), Твердохліб (Чуєв, 76), Коломоєць (Вишневський, 46), Трубочкін (Гечев, 76)

Запасні: Кемкін, Пеньков, Шишка, Паламар, Голуб

Попередження: Конопля 56, Бандура 64, Келсі 73, Вишневський 84

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