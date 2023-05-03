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Реал близький до підписання хавбека Боруссії Беллінґема

Особисті умови з гравцем майже погоджено
Сьогодні 17:20 141 0
Реал близький до підписання хавбека Боруссії Беллінґема
#Боруссія Дортмунд, #Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - Чемпіон.

Реал близький до домовленості щодо підписання півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори проходять успішно і знаходяться на фінальній стадії. Особисті умови майже погоджено.

На наступній зустрічі планується узгодити деталі переходу з Боруссією.

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