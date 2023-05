Реал близький до підписання хавбека Боруссії Беллінґема

Реал близький до домовленості щодо підписання півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Переговори проходять успішно і знаходяться на фінальній стадії. Особисті умови майже погоджено.

На наступній зустрічі планується узгодити деталі переходу з Боруссією.

