Реал близький до підписання хавбека Боруссії Беллінґема

Джерело - Чемпіон.
Реал близький до домовленості щодо підписання півзахисника дортмундської Боруссії Джуда Беллінгема.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Переговори проходять успішно і знаходяться на фінальній стадії. Особисті умови майже погоджено.
На наступній зустрічі планується узгодити деталі переходу з Боруссією.
🚨⚪️ Real Madrid are close to complete deal to sign Jude Bellingham, confirmed. Negotiations are progressing to the final stages.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023
Personal terms are almost agreed — Juni Calafat, crucial again.
New meeting has been scheduled to complete the agremeent with Borussia Dortmund. pic.twitter.com/EZO76bXiHk
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