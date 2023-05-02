Збірна України дізналася суперників у жіночій Лізі націй

Українки зіграють у групі В3

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футболу дізналася імена суперників у груповому етапу Ліги націй.

Our Group📷📷 in 2023-24 UEFA Women's Nations League pic.twitter.com/GFEwSe6SWp — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) May 2, 2023

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У групі В3 українки змагатимуться з командами Польщі, Сербії та Греції.

Жіноча Ліга націй за форматом нагадує чоловічу. 51 національна команда розведені на три ліги. Ліги A і B складатимуться з 16-ти команд кожна - у чотирьох групах по чотири збірні. До Ліги С увійдуть 19 збірних - чотири групи по чотири і одна група з трьох команд.

За підсумками групового етапу буде визначено чотирьох учасників фінальної стадії, яка одночасно стане етапом відбору до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Паралельно визначаться учасники стикових матчів за підвищення/пониження в класі перед кваліфікацією Євро-2025.