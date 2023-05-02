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Збірна України дізналася суперників у жіночій Лізі націй

Українки зіграють у групі В3
Сьогодні 16:25 242 0
Збірна України дізналася суперників у жіночій Лізі націй

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футболу дізналася імена суперників у груповому етапу Ліги націй. 

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У групі В3 українки змагатимуться з командами Польщі, Сербії та Греції.

Жіноча Ліга націй за форматом нагадує чоловічу. 51 національна команда розведені на три ліги. Ліги A і B складатимуться з 16-ти команд кожна - у чотирьох групах по чотири збірні. До Ліги С увійдуть 19 збірних - чотири групи по чотири і одна група з трьох команд.

За підсумками групового етапу буде визначено чотирьох учасників фінальної стадії, яка одночасно стане етапом відбору до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року. Паралельно визначаться учасники стикових матчів за підвищення/пониження в класі перед кваліфікацією Євро-2025.

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