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Павелко вручив Блохіну орден Легенда українського футболу

Нагороджено за історичний внесок у розвиток українського футболу
Сьогодні 16:41 226 0
Павелко вручив Блохіну орден Легенда українського футболу
#Олег Блохін, #Андрій Павелко

Джерело - УАФ.

З нагоди Всеукраїнського дня футболу та за історичний внесок у розвиток українського футболу володар "Золотого м’яча"-1975 і екснаставник національної збірної України Олег Блохін отримав із рук Андрія Павелка орден "Легенда українського футболу".

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Вдячний Українській асоціації футболу й особисто Андрію Павелку за визнання та високу оцінку моєї роботи! Футбол спирається на зв’язок поколінь та їхні досягнення, які є стимулом для молоді і зовсім маленьких шанувальників гри. Пишаюся тим, що представляю саме українську футбольну школу, тим, що мав можливість прославляти український футбол на найвищому міжнародному рівні. Також вдячний УАФ та її керівництву за можливість продовжувати свою роботу заради розвитку нашого футболу. Це є особливо цінним для мене в такий надзвичайно складний для нашої країни час випробувань", – сказав після отримання нагороди Олег Блохін.

Відзначимо, що наразі Олег Володимирович працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.

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