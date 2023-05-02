Фрозіноне повернувся у Серію А

Джерело - Чемпіон.
Фрозіноне повернувся до Серії А, забезпечивши собі одну з двох прямих путівок до елітного дивізіону Італії.
У 35-му турі Серії У Фрозіноне обіграв Реджину (3:1). Клуб набрав 71 очко і за три тури до фінішу відірвався від Барі, що йде третім, на 10 пунктів.
Фрозіноне втретє в історії виходить до Серії А. Раніше Джаллоблу грали там у сезонах 2015/16 та 2018/19.
На другу пряму путівку до Серії А претендують Дженоа та Барі. Клуб із Генуї випереджає свого конкурента на 6 очок.
🍾 🥳 🎉— Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 1, 2023
🎶 Ho una voglia assurda
Di stare tra la gente, urlare come in curva
Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare
Perdere un po' la testa
Stare in strada a ballare
Entrare ad ogni festa
Che poi sì, che ci importa stiamo qui
Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY
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