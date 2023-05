Фрозіноне повернувся у Серію А

Фрозіноне повернувся до Серії А, забезпечивши собі одну з двох прямих путівок до елітного дивізіону Італії.

У 35-му турі Серії У Фрозіноне обіграв Реджину (3:1). Клуб набрав 71 очко і за три тури до фінішу відірвався від Барі, що йде третім, на 10 пунктів.

Фрозіноне втретє в історії виходить до Серії А. Раніше Джаллоблу грали там у сезонах 2015/16 та 2018/19.

На другу пряму путівку до Серії А претендують Дженоа та Барі. Клуб із Генуї випереджає свого конкурента на 6 очок.

🍾 🥳 🎉

🎶 Ho una voglia assurda

Di stare tra la gente, urlare come in curva

Cantare Acqua Azzurra, nudi in riva al mare

Perdere un po' la testa

Stare in strada a ballare

Entrare ad ogni festa

Che poi sì, che ci importa stiamo qui

Fino all'alba con in tasca la felicità!!! pic.twitter.com/5ULPfPxtYY