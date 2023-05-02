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Фрозіноне повернувся у Серію А

Фрозіноне наступний сезон проведе у Серії А
Сьогодні 10:24 175 0
Фрозіноне повернувся у Серію А
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Фрозіноне

Джерело - Чемпіон.

Фрозіноне повернувся до Серії А, забезпечивши собі одну з двох прямих путівок до елітного дивізіону Італії.

У 35-му турі Серії У Фрозіноне обіграв Реджину (3:1). Клуб набрав 71 очко і за три тури до фінішу відірвався від Барі, що йде третім, на 10 пунктів.

Фрозіноне втретє в історії виходить до Серії А. Раніше Джаллоблу грали там у сезонах 2015/16 та 2018/19.

На другу пряму путівку до Серії А претендують Дженоа та Барі. Клуб із Генуї випереджає свого конкурента на 6 очок.

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