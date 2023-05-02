Стала відома оцінка Циганкова за матч із Севільєю

Українець відзначився результативною передачею

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру іспанської Ла-Ліги Жирона на виїзді обіграла Севілью.

Український футболіст гостей Віктор Циганков вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 89 хвилин, після чого був замінений на Бернардо.

Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку у 6.9 балів. За гру Віктор 25 разів доторкнувся до м'яча, відзначився асистом на Валентина Кастельяноса, зробив 11 точних передач (61,1%), 1 раз заблокував удар, виграв 2 єдиноборства, 10 разів втратив володіння, заробив 1 фол на собі та 1 раз обіграв суперника.