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Стала відома оцінка Циганкова за матч із Севільєю

Українець відзначився результативною передачею
Сьогодні 08:24 511 0
Стала відома оцінка Циганкова за матч із Севільєю
Фото - gettyimages
#Жирона, #Віктор Циганков

Джерело - Чемпіон.

У матчі 32-го туру іспанської Ла-Ліги Жирона на виїзді обіграла Севілью.

Український футболіст гостей Віктор Циганков вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 89 хвилин, після чого був замінений на Бернардо.

Статистичний портал WhoScored поставив українцю оцінку у 6.9 балів. За гру Віктор 25 разів доторкнувся до м'яча, відзначився асистом на Валентина Кастельяноса, зробив 11 точних передач (61,1%), 1 раз заблокував удар, виграв 2 єдиноборства, 10 разів втратив володіння, заробив 1 фол на собі та 1 раз обіграв суперника.

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