Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги

Результати 32 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 32-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

32 тур, 1 травня

Мальорка - Атлетік 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Лі Кан Ін, 1:1 - 90+7 Вільямс (пен)

Севілья - Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Хуанпе, 0:2 - 55 Кастельянос (Циганков)

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та відзначився результативною передачею, яка стала для нього вже четвертою у Ла-Лізі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!