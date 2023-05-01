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Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги

Результати 32 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 305 0
Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги
Фото - gettyimages
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 32-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 1 травня

Мальорка - Атлетік 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Лі Кан Ін, 1:1 - 90+7 Вільямс (пен)

Севілья - Жирона 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 23 Хуанпе, 0:2 - 55 Кастельянос (Циганков)

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та відзначився результативною передачею, яка стала для нього вже четвертою у Ла-Лізі.

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