Жирона з асистом Циганкова переграла Севілью: результати 32 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 32-го туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 1 травня
Мальорка - Атлетік 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 58 Лі Кан Ін, 1:1 - 90+7 Вільямс (пен)
Севілья - Жирона 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 23 Хуанпе, 0:2 - 55 Кастельянос (Циганков)
Український вінгер Жирони Віктор Циганков відіграв повний матч та відзначився результативною передачею, яка стала для нього вже четвертою у Ла-Лізі.
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