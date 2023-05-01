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Анчелотті: Бензема вже не молодий

Карло Анчелотті прокоментував трансферний пріоритет клубу
Сьогодні 19:43 230 0
Анчелотті: Бензема вже не молодий
#Реал Мадрид, #Карло Анчелотті, #Карім Бензема

Джерело - sport.ua.

Реалу необхідно підписати нового форварда, який стане заміною 35-річному французу Каріму Бензема.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Карло Анчелотті.

"Мета клубу на майбутнє – підписати центрального нападника, тому що Карім Бензема вже не молодий. Але поки Карім у порядку, ми про це не думаємо.

Минулого року лінія атаки працювала дуже добре, цього сезону теж. У Бензема були злети і падіння, але Вінісіус і Родріго прогресують. В останні два роки це не було головною проблемою", – заявив Анчелотті.

Раніше Реал з хет-триком Бензема обіграв Альмерію.

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