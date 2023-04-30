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Стала відома причина відсутності Маліновського у заявці Марселя на матч з Осером

Вчора 22:10 771 0
Стала відома причина відсутності Маліновського у заявці Марселя на матч з Осером
#Руслан Маліновський, #Марсель, #Осер

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський отримав пошкодження гомілкостопу на тренуванні.

Про це повідомляє журналіст Карім Аттаб.

У зв'язку з травмою Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матч проти "Осера" у Лізі 1.

Було прийнято рішення не ризикувати здоров’ям футболіста у сьогоднішній грі.

Маліновський взяв участь в усіх 18 матчах Марселя, у нього не було результативних дій в останніх 11. 

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