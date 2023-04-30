Стала відома причина відсутності Маліновського у заявці Марселя на матч з Осером

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Марселя Руслан Маліновський отримав пошкодження гомілкостопу на тренуванні.
Про це повідомляє журналіст Карім Аттаб.
У зв'язку з травмою Маліновський не потрапив до заявки Марселя на матч проти "Осера" у Лізі 1.
Було прийнято рішення не ризикувати здоров’ям футболіста у сьогоднішній грі.
Маліновський взяв участь в усіх 18 матчах Марселя, у нього не було результативних дій в останніх 11.
#OMAJA au sujet de l’absence de Ruslan Malinovskyi ce soir en tribunes, on nous annonce un coup reçu à la cheville à l’entraînement. Trop juste pour ce soir, pas de risques à prendre ce soir pour l’ukrainien.@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias— Karim Attab (@karimattab1) April 30, 2023