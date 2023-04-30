Клуб має спільних власників з Міланом

У Тулузи можуть відібрати путівку до наступного розіграшу Ліги Європи, яку команда здобула завдяки перемозі над Нантом (5:1) у фіналі Кубка Франції.

Про це повідомляє L'Équipe.

Клуб може втратити можливість зіграти у турнірі через спільних власників з Міланом. Правила УЄФА не дозволяють двом командам, які мають спільного власника, брати участь в одному континентальному турнірі.

Мілан може потрапити до Ліги Європи як за підсумками цього чемпіонату, зайнявши 5-е місце, так і умовно зайнявши 3-е місце в групі Ліги чемпіонів в наступному сезоні.

Рішенням може стати структурна зміна власності в одному з двох клубів, як це зробив Ред Булл у випадку з Лейпцигом та Зальцбургом у 2017 році.

Якщо ж цього не станеться, місце "Тулузи" буде віддано 5-й команді чемпіонату Франції.