Джерело - Чемпіон.
У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.
Зокрема, Борнмут вдома переміг Лідс. Манчестер Юнайтед здолав Астон Віллу.
Борнмут - Лідс 4:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 20 Лерна, 2:0 - 24 Лерна, 2:1 - 32 Бемфорд, 3:1 - 63 Соланке, 4:1 - 90+1 Семеніо
Українець Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних Борнмута.
Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 Фернандеш
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Армстронг, 1:1 - 55 Вілсон, 2:1 - 79 Волкотт (авт), 3:1 - 81 Вілсон
Фулгем - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Голанд (пен), 1:1 - 15 Вінісіус, 1:2 - 36 Альварес
Ліверпуль - Тоттенгем 4:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 3 Джонс, 2:0 - 5 Луїс, 3:0 - 15 Салах, 3:1 - 39 Кейн (пен), 3:2 - 77 Сон Хин Мін, 3:3 - 90+3 Рішарлісон, 4:3 - 90+5 Жота
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!