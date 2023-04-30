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Ліверпуль вирвав перемогу у Тоттенгема, Борнмут без Забарного переграв Лідс: результати матчів 34 туру АПЛ

Сьогодні 20:26 647 0
Ліверпуль вирвав перемогу у Тоттенгема, Борнмут без Забарного переграв Лідс: результати матчів 34 туру АПЛ
#Ліверпуль, #Лідс, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 5 матчів.

Зокрема, Борнмут вдома переміг Лідс. Манчестер Юнайтед здолав Астон Віллу.

Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 30 квітня

Борнмут - Лідс 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Лерна, 2:0 - 24 Лерна, 2:1 - 32 Бемфорд, 3:1 - 63 Соланке, 4:1 - 90+1 Семеніо

Українець Ілля Забарний увесь матч провів на лаві запасних Борнмута.

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 39 Фернандеш

Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Армстронг, 1:1 - 55 Вілсон, 2:1 - 79 Волкотт (авт), 3:1 - 81 Вілсон

Фулгем - Манчестер Сіті 1:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 3 Голанд (пен), 1:1 - 15 Вінісіус, 1:2 - 36 Альварес

Ліверпуль - Тоттенгем 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 3 Джонс, 2:0 - 5 Луїс, 3:0 - 15 Салах, 3:1 - 39 Кейн (пен), 3:2 - 77 Сон Хин Мін, 3:3 - 90+3 Рішарлісон, 4:3 - 90+5 Жота

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