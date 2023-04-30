Джерело - Чемпіон.
У 32 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома програла Кадісу, Вільярреал переміг Сельту, Еспаньйол здолав Хетафе, а Вальядолід поступився Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 30 квітня
Кадіс - Валенсія 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Ескаланте, 2:0 - 46 Гвардіола, 2:1 - 51 Ліно
Вільярреал - Сельта 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 2 Джексон, 2:0 - 12 Джексон, 2:1 - 29 Ларсен, 3:1 - 70 Терратс
Еспаньйол - Хетафе 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 38 Хоселу (пен)
Вальядолід - Атлетіко 2:5 (1:3)
Голи: 0:1 - 20 Моліна, 0:2 - 24 Хіменес, 0:3 - 38 Мората, 1:3 - 42 Ларін (пен), 2:3 - 74 Ескудеро, 2:4 - 86 Фернандес (авт), 2:5 - 90+3 Депай
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