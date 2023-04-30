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Вільярреал переграв Сельту, Валенсія поступилася Кадісу: результати матчів 32 туру Ла-Ліги

Вчора 23:54 500 0
Вільярреал переграв Сельту, Валенсія поступилася Кадісу: результати матчів 32 туру Ла-Ліги
#Валенсія, #Вальадолід, #Еспаньйол, #Кадіс

Джерело - Чемпіон.

У 32 турі іспанської Ла-Ліги Валенсія вдома програла Кадісу, Вільярреал переміг Сельту, Еспаньйол здолав Хетафе, а Вальядолід поступився Атлетіко.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 30 квітня

Кадіс - Валенсія 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Ескаланте, 2:0 - 46 Гвардіола, 2:1 - 51 Ліно

Вільярреал - Сельта 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 2 Джексон, 2:0 - 12 Джексон, 2:1 - 29 Ларсен, 3:1 - 70 Терратс

Еспаньйол - Хетафе 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 38 Хоселу (пен)

Вальядолід - Атлетіко 2:5 (1:3)

Голи: 0:1 - 20 Моліна, 0:2 - 24 Хіменес, 0:3 - 38 Мората, 1:3 - 42 Ларін (пен), 2:3 - 74 Ескудеро, 2:4 - 86 Фернандес (авт), 2:5 - 90+3 Депай

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