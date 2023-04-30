Інтер переграв Лаціо: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30-го квітня, відбувся 1 матч у межах 32-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
32 тур, 30 квітня
Інтер - Лаціо 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Андерсон, 1:1 - 78 Мартінес, 2:1 - 83 Госенс, 3:1 - 90 Мартінес
Сьогодні у Серії А відбудеться декілька поєдинків:
16:00 Кремонезе - Верона
16:00 Наполі - Салернітана
16:00 Сассуоло - Емполі
19:00 Фіорентина - Сампдорія
21:45 Болонья - Ювентус
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