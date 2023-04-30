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Інтер переграв Лаціо: результати матчів Серії А

Результати матчів 32-го туру Серії А
Сьогодні 15:26 243 0
Інтер переграв Лаціо: результати матчів Серії А
Фото: Getty Images
#Болонья, #Верона, #Емполі, #Інтер, #Лаціо, #Наполі, #Салернітана, #Сампдорія, #Сассуоло, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Фіорентина, #Ювентус, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30-го квітня, відбувся 1 матч у межах 32-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
32 тур, 30 квітня

Інтер - Лаціо 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Андерсон, 1:1 - 78 Мартінес, 2:1 - 83 Госенс, 3:1 - 90 Мартінес

Сьогодні у Серії А відбудеться декілька поєдинків:

16:00 Кремонезе - Верона

16:00 Наполі - Салернітана

16:00 Сассуоло - Емполі

19:00 Фіорентина - Сампдорія

21:45 Болонья - Ювентус

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