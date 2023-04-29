Брайтон знищив Вулвергемптон: результати 34 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
34 тур, 29 квітня
Крістал Пелес - Вест Гем 4:3 (3:2)
Голи: 0:1 - 9 Соучек, 1:1 - 15 Аю, 2:1 - 20 Заха, 3:1 - 30 Шлупп, 3:2 - 35 Антоніо, 4:2 - 66 Езе (пен), 4:3 - 73 Агерд
Брайтон - Вулвергемптон 6:0 (4:0)
Голи: 1:0 - 6 Ундав, 2:0 - 13 Гросс, 3:0 - 26 Гросс, 4:0 - 39 Велбек, 5:0 - 48 Велбек, 6:0 - 66 Ундав
Брентфорд - Ноттінгем 2:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Данілу, 1:1 - 82 Тоні, 2:1 - 90+4 Дасілва
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