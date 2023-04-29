Коваленко - найкращий гравець Спеції в матчі з Монцою

Українець провів на полі 58 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Спеції Віктор Коваленко став найкращим гравцем своєї команди в матчі з Монцою (0:2).

Про це повідомляють аналітичні портали WhoScored та SofaScore.

Український півзахисник вийшов у стартовому складі та провів на полі 58 хвилин.

Коваленко отримав оцінки 6.8 та 7.1 відповідно. Віктор здійснив 34 дотики, 21 з 24 виконаних пасів, 1 ключову передачу, 1 створений момент, 5 втрат та 3 удари (один повз, один у площину та один заблокований).

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