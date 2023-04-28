Стали відомі терміни повернення Лонвейка

Лонвейк повернеться до загальної групи Динамо 1 травня

Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк повернеться до загальної групи команди 1 травня.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Гравець понад тиждень тому отримав невелике пошкодження. Зараз він займається за індивідуальною програмою, через що пропустив матчі із Шахтарем та Металістом.

Цього сезону на рахунку півзахисника 16 матчів в УПЛ. Також Лонвейк відзначився одним голом.

Раніше Динамо у більшості здолало Металіст.

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