Вірт: Перемога - це ковток свіжого повітря

Гравці Вереса правильно відреагували на пропущений гол від ФК Львів у 23 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Юрій Вірт.

"Дуже емоційний матч. Ми розуміли, що відступати нікуди. І не лише в цій грі, а й загалом. На передматчевій установці сказав футболістам, що на полі ми повинні взаємодіяти як одне ціле.

Швидко пропустили. Знову помилилися в обороні. І радує, що добре відреагували на це - почали активніше діяти, забили двічі. Контролювали хід гри. Перед перервою, це вже не вперше, пропустили зовсім необов'язковий гол у роздягальню. В перерві акцентували увагу на тому, що потрібно за будь-яку ціну додавати в агресії, швидкості і забивати. Це і спрацювало в епізоді з третім голом.

Після цього намагалися не розкриватися і грати на контратаках. Могли забивати і третій, і четвертий. Суперник випустив високих, габаритних футболістів і кінцівка матчу вийшла валідольною. Львів всією командою пішов вперед і створив нам проблеми. Але, вважаю, ми заслужили на цю перемогу. Ми дуже довго її чекали і працювали багато заради неї.

Втім, радіти нам ніколи. Це лише одна перемога. Вся боротьба ще попереду. Зараз порадіємо і одразу почнемо готуватися до гри з Зорею.

Перемога - це ковток свіжого повітря", - відзначив Вірт.