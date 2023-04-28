Клопп: Цей сезон запам'ятають завдяки перемозі 7:0 над Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп підбив перші підсумки поточного сезону, за результатами якого "червоні" можуть залишитись без Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Щодо цього сезону, то його запам'ятають завдяки перемозі 7:0 над Юнайтед, якщо ми не створимо щось особливе.

Сподіваюся, коли через кілька років люди оглядатимуться назад, то скажуть: "А, це був той рік, коли ми перемогли Манчестер Юнайтед 7:0!

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Якщо ми зможемо сказати щось хороше понад це, то це було б мило, але якщо ні, нам доведеться задовольнятися тим, що є.

Ми зробили те, що зробили, і протягом тривалого періоду часу ми були дійсно хороші — навіть цього року у нас були дійсно хороші моменти, але загалом нам не вистачало стабільності цього року. Це те, що ми маємо змінити й над чим ми працюємо", — відзначив Клопп.