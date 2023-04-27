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Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів

Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:10 191 0
Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів
#Барселона, #Челсі

Джерело - Чемпіон.

У рамках матчу-відповіді півфіналу жіночої Ліги чемпіонів Барселона вдома зіграла внічию з Челсі.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Це третій поспіль вихід Барселони у фінал Ліги чемпіонів. У 2021 році вони стали володарками трофея, у 2022-му - програли вирішальний матч.

Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, Матч-відповідь
27 квітня
Барселона - Челсі 1:1 (0:0)
(Перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 53 Гансен, 1:1 - 67 Рейтен

Нагадаємо, в іншому півфіналі зіграють Арсенал і Вольфсбург. Перший поєдинок між командами закінчився внічию 2:2.

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