Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У рамках матчу-відповіді півфіналу жіночої Ліги чемпіонів Барселона вдома зіграла внічию з Челсі.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Це третій поспіль вихід Барселони у фінал Ліги чемпіонів. У 2021 році вони стали володарками трофея, у 2022-му - програли вирішальний матч.

Ліга чемпіонів

1/2 фіналу, Матч-відповідь

27 квітня

Барселона - Челсі 1:1 (0:0)

(Перший матч 1:0)

Голи: 1:0 - 53 Гансен, 1:1 - 67 Рейтен

Нагадаємо, в іншому півфіналі зіграють Арсенал і Вольфсбург. Перший поєдинок між командами закінчився внічию 2:2.