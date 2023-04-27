Барселона вийшла у фінал жіночої Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У рамках матчу-відповіді півфіналу жіночої Ліги чемпіонів Барселона вдома зіграла внічию з Челсі.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Це третій поспіль вихід Барселони у фінал Ліги чемпіонів. У 2021 році вони стали володарками трофея, у 2022-му - програли вирішальний матч.
Ліга чемпіонів
1/2 фіналу, Матч-відповідь
27 квітня
Барселона - Челсі 1:1 (0:0)
(Перший матч 1:0)
Голи: 1:0 - 53 Гансен, 1:1 - 67 Рейтен
Нагадаємо, в іншому півфіналі зіграють Арсенал і Вольфсбург. Перший поєдинок між командами закінчився внічию 2:2.