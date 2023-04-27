Вільярреал дотиснув Еспаньйол: результати 31 туру Ла-Ліги

Результати 31 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 31-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

31 тур, 27 квітня

Валенсія - Вальядолід 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Ларін, 1:1 - 60 Дікабі, 2:1 - 90+3 Морено

Вільярреал - Еспаньйол 4:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Пуадо, 1:1 - 53 Капу, 2:1 - 63 Парехо, 2:2 - 73 Хоселу, 3:2 - 80 Джексон, 4:2 - 90+2 Капу

Сьогодні, 27 квітня, відбудеться ще один матч у Ла-Лізі:

23:00 Атлетік - Севілья

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