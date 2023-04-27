Стали відомі терміни повернення Куртуа

Голкіпер зіграє наступний матч у Ла-Лізі

Джерело - MadridXtra.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа досі не вилікувався від гастроентериту, проте він має повернутися до матчу 32 туру Ла-Ліги проти Альмерії 29 квітня.

Про це повідомляє MadridXtra.

Куртуа, Лука Модріч та Асенсіо пропустили сьогодні тренування команди, але вони близькі до одужання.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін зіграв в останньому матчі мадридців із Жироною через хворобу основного воротаря Куртуа.

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