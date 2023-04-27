Стали відомі терміни повернення Куртуа

Джерело - MadridXtra.
Голкіпер Реала Тібо Куртуа досі не вилікувався від гастроентериту, проте він має повернутися до матчу 32 туру Ла-Ліги проти Альмерії 29 квітня.
Про це повідомляє MadridXtra.
Куртуа, Лука Модріч та Асенсіо пропустили сьогодні тренування команди, але вони близькі до одужання.
Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін зіграв в останньому матчі мадридців із Жироною через хворобу основного воротаря Куртуа.
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