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Стали відомі терміни повернення Куртуа

Голкіпер зіграє наступний матч у Ла-Лізі
Сьогодні 16:44 433 1
Стали відомі терміни повернення Куртуа
Фото - gettyimages
#Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - MadridXtra.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа досі не вилікувався від гастроентериту, проте він має повернутися до матчу 32 туру Ла-Ліги проти Альмерії 29 квітня.

Про це повідомляє MadridXtra.

Куртуа, Лука Модріч та Асенсіо пропустили сьогодні тренування команди, але вони близькі до одужання.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін зіграв в останньому матчі мадридців із Жироною через хворобу основного воротаря Куртуа. 

Актуально: Лунін, ще не пізно приєднатися до армії: фани Реала обурені грою українця

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