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Аллегрі принизив представників Інтера

Массіміліано Аллегрі хоче не пустити Інтер у Лігу чемпіонів
Сьогодні 17:13 307 0
Аллегрі принизив представників Інтера
Фото - gettyimages
#Аллегрі, #Інтер, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі мав конфлікт з директорами Інтера після півфінального матчу Кубка Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після гри, яка завершилася мінімальною перемогою Інтера (1:0), Аллегрі зіштовхнувся біля роздягалень на Джузеппе Меацца з директорами "нерадзуррі" - Беппе Мароттою та Даріо Баччіном.

"Ви купа лайна, все одно фінішуєте 6-ми", - наводить слова Аллегрі джерело.

Після цього тренер повернувся до своєї команди та сказав: "Ми повинні фінішувати попереду них у чемпіонаті, не повинні допустити їхньої участі в ЛЧ".

Раніше Інтер переміг Ювентус у півфіналі Кубка Італії.

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