Аллегрі принизив представників Інтера

Массіміліано Аллегрі хоче не пустити Інтер у Лігу чемпіонів

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі мав конфлікт з директорами Інтера після півфінального матчу Кубка Італії.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Після гри, яка завершилася мінімальною перемогою Інтера (1:0), Аллегрі зіштовхнувся біля роздягалень на Джузеппе Меацца з директорами "нерадзуррі" - Беппе Мароттою та Даріо Баччіном.

"Ви купа лайна, все одно фінішуєте 6-ми", - наводить слова Аллегрі джерело.

Після цього тренер повернувся до своєї команди та сказав: "Ми повинні фінішувати попереду них у чемпіонаті, не повинні допустити їхньої участі в ЛЧ".

Раніше Інтер переміг Ювентус у півфіналі Кубка Італії.