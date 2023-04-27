Головне
Реал з Луніним сенсаційно програв Жироні Циганкова: результати матчів 31 туру Ла-Ліги
Вчора 07:42 2846
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 07:57 3915
Манчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка, Челсі з Мудриком поступився Брентфорду: результати 33 туру АПЛ
Вчора 23:59 867
Арсенал із Зінченком пропустили швидкий гол від Ман Сіті в головному матчі сезону АПЛ - відео
Вчора 22:44 1036
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:19 17215
Збірна України переграла Естонію на ЧС-2023
Вчора 21:50 969
Прометей поступився Тюрк Телекому у півфіналі Єврокубка
Вчора 21:21 667
Циганков елегантно обіграв 2 захисників Реала, але не зміг забити Луніну з чудової позиції - ВІДЕО
Вчора 19:04 2502
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні
Вчора 16:41 3150
Супрязі може знадобитися ще одна операція
Вчора 14:55 641
Прямі трансляції

Арсенал вперше з сезону 2016/17 зіграє в Лізі чемпіонів

Лондонці після 33 турів мають в активі 75 очок
Сьогодні 08:46 310 0
Арсенал вперше з сезону 2016/17 зіграє в Лізі чемпіонів
Фото: AFP
#Арсенал (Лондон), #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Арсенал достроково гарантував собі участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Лондонці після 33 турів мають в активі 75 очок та вже не опустяться нижче четвертого місця.

  АктуальноМанчестер Сіті розгромив Арсенал Зінченка

Востаннє Арсенал брав участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2016/17. Тоді "каноніри" вилетіли в 1/8 фіналу від Баварії.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! Він мав отримати Золотий м'яч! Олександру Заварову - 62! 13370
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 3915
Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат світу-2023 1В з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 17215
У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін У газетах писали, що Динамо виграло Кубок завдяки Чорнобилю, – Олег Блохін 5320
100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 100 матчів Зінченка в АПЛ: що кажуть про українця в Англії сьогодні 3150
37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 37-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав 12203
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 24033
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 34005
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 110925
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 241151
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 24766
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 16167 6