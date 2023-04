Арсенал вперше з сезону 2016/17 зіграє в Лізі чемпіонів

Арсенал достроково гарантував собі участь у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Лондонці після 33 турів мають в активі 75 очок та вже не опустяться нижче четвертого місця.

Востаннє Арсенал брав участь у Лізі чемпіонів у сезоні 2016/17. Тоді "каноніри" вилетіли в 1/8 фіналу від Баварії.

Arsenal have qualified for the Champions League for the first time since finishing 2nd in 2015/16.



At least the #UCL is coming back to the Emirates. pic.twitter.com/wqTtnN07cs