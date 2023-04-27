Барселона несподівано поступилася Райо: результати матчів Ла-Ліги

Результати 31-го туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

31 тур, 26 квітня

Атлетіко - Мальорка 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Настасич, 1:1 - 45+2 Де Пауль, 2:1 - 47 Мората, 3:1 - 77 Карраско

Хетафе - Альмерія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Суарес, 0:2 - 58 Суарес, 1:2 - 71 Майораль

Райо Вальєкано - Барселона 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 19 Гарсія, 2:0 - 53 Гарсія, 2:1 - 83 Левандовський

Сельта - Ельче 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Айду

Напередодні Жирона з Віктором Циганковим розгромила Реал з Андрієм Луніном у складі.

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