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Атлетіко переграв Мальорку: результати 31 туру Ла-Ліги

Результати 31 туру Ла-Ліги
Сьогодні 22:28 278 0
Атлетіко переграв Мальорку: результати 31 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 31-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
31 тур, 26 квітня

Атлетіко - Мальорка 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 20 Настасич, 1:1 - 45+2 Де Пауль, 2:1 - 47 Мората, 3:1 - 77 Карраско

Хетафе - Альмерія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 7 Суарес, 0:2 - 58 Суарес, 1:2 - 71 Майораль

Сьогодні, 26 квітня, відбудеться ще два матчі у Ла-Лізі:

23:00 Райо Вальєкано - Барселона

23:00 Сельта - Ельче

Напередодні Жирона з Віктором Циганковим розгромила Реал з Андрієм Луніном у складі.

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