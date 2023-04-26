Джерело - football.ua.
Український оборонець Арсенала Олександр Зінченко провалив останні матчі "канонірів".
Про це розповів колишній захисник Челсі, Арсеналу та збірної Франції Вільям Галлас.
"Захист – не найсильніша сторона Зінченка, гра один в один часто стає проблемою.
Він один із найдосвідченіших гравців Арсеналу, і саме в таких іграх потрібен цей досвід, хочеться бачити, як він керує грою. Але ми цього не побачили. В останніх матчах він грав не дуже добре", — сказав Галлас.
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